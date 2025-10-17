В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий нарушил правила обращения с оружием в воинской части в Подмосковье и смертельно ранил контрактника, затем он покончил с собой. Как сообщили в пресс-службе Московского военного округа, возбуждено уголовное дело.

«17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сказали в министерстве.

После происшествия военный покончил с собой. На месте работает комиссия главного командования ВКС России. Ведется следствие.