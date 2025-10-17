В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой
11:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий нарушил правила обращения с оружием в воинской части в Подмосковье и смертельно ранил контрактника, затем он покончил с собой. Как сообщили в пресс-службе Московского военного округа, возбуждено уголовное дело.
«17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сказали в министерстве.
После происшествия военный покончил с собой. На месте работает комиссия главного командования ВКС России. Ведется следствие.
НОВОСТИ
- 12:20 17.10.2025
- Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
- 12:05 17.10.2025
- Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
- 12:00 17.10.2025
- Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД
- 11:32 17.10.2025
- МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
- 11:05 17.10.2025
- Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе
- 11:00 17.10.2025
- Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин
- 10:32 17.10.2025
- В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
- 10:20 17.10.2025
- ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
- 10:05 17.10.2025
- Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
- 10:00 17.10.2025
- Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать