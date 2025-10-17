Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин
11:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада до сих пор не расстались с «безумной мечтой» нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.
«Установка целого ряда стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Хотя надо сказать, что на протяжении последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть поутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались», — отметил он.
