0
0
187
НОВОСТИ

Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин

11:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада до сих пор не расстались с «безумной мечтой» нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

«Установка целого ряда стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Хотя надо сказать, что на протяжении последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть поутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 17.10.2025
Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
0
21
12:05 17.10.2025
Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
0
70
12:00 17.10.2025
Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД
0
81
11:32 17.10.2025
МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
0
149
11:20 17.10.2025
В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой
0
173
11:05 17.10.2025
Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе
0
192
10:32 17.10.2025
В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
0
226
10:20 17.10.2025
ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
0
234
10:05 17.10.2025
Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
0
277
10:00 17.10.2025
Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
0
265

Возврат к списку