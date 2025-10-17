В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
10:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики пресекли работу сети абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась для телефонного мошенничества и заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий — прим. ТАСС) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей. Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях», — написала она в своем телеграм-канале.
По словам Волк, коммуникационная система функционировала на территории 11 регионов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами РФ. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без их физического присутствия.
«Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления. В частности, телефонные мошенничества и заведомо ложные сообщения об актах терроризма», — пояснила представитель ведомства.
В результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Часть изъятых сим-карт проходит как улика по 30 уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 207 УК РФ.
«В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности», — отметила Волк.
