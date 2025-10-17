0
НОВОСТИ

ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта

10:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс передачи тел заложников из Газы осложнен из-за масштабов разрушений, а не из-за отказа палестинского движения ХАМАС выполнять свои обязательства по соглашению о перемирии, на возвращение тел потребуется время. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

«Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением», — сказал он.

