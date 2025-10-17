ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
10:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс передачи тел заложников из Газы осложнен из-за масштабов разрушений, а не из-за отказа палестинского движения ХАМАС выполнять свои обязательства по соглашению о перемирии, на возвращение тел потребуется время. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
«Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 17.10.2025
- В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
- 10:05 17.10.2025
- Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
- 10:00 17.10.2025
- Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
- 09:32 17.10.2025
- Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств РФ — Politico
- 09:20 17.10.2025
- БПЛА повредили несколько электроподстанций в Крыму
- 09:05 17.10.2025
- США самим нужны ракеты Tomahawk и им нельзя опустошать запасы поставками Украине — Трамп
- 09:00 17.10.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над регионами России
- 21:45 16.10.2025
- Трамп: Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его
- 21:30 16.10.2025
- Ушаков рассказал, когда может начаться подготовка новой личной встречи президентов Росси и США
- 21:05 16.10.2025
- Орбан заявил, что Венгрия готова принять президентов России и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать