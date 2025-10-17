США самим нужны ракеты Tomahawk и им нельзя опустошать запасы поставками Украине — Трамп
09:05 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине.
Он отметил, что вопрос поставок американских Tomahawk Украине обсуждался во время его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны», — сказал он.
«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — добавил Трамп.
