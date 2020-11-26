0
0
61
НОВОСТИ

"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"

16:40 26.11.2020

Газпомощь.jpg
Фото пресс-службы Группы ГАЗ
"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел" в номинации "Компетентное волонтерство" за реализацию программы #ГАЗПОМОГАЕТ. Волонтерский проект ГАЗа - это поддержка социальных и медицинских учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь пожилым маломобильным людям. Награждение состоялось на IX Международном форуме по корпоративному волонтерству.

В рамках социальной программы #ГАЗПОМОГАЕТ "Группа ГАЗ" совместно с дилерскими центрами выделила волонтерским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Автомобили "ГАЗель NEXT" и "Соболь NEXT" доставляли различные грузы для больниц, многодетных семей и приютов животных, перевозили врачей и ветеранов. В целом автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов, помогли более 3000 семьям, оказали поддержку более 800 пожилым людям.

В регионах своей деятельности компания помогала лечебным и социальным учреждениям, передав более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. Больницы получили оборудование для лечения тяжелобольных пациентов - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для отделений реанимации и автомобилей скорой помощи, анестезиологические и реаниматологические мониторы, пульсоксиметры и др.

"Пандемия стала проверкой на человечность, моментом истины для всей команды нашей компании, - отметила директор по персоналу "Группы ГАЗ" Елена Марштупа. - И рядовые сотрудники, и руководители, и многие наши дилеры стали волонтерами, с открытым сердцем помогали всем, кто нуждался в поддержке. На меры по предотвращению коронавируса "Группа ГАЗ" в этом году направила около 1,5 миллиарда рублей, в том числе на помощь социальным организациям и медучреждениям".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 26.11.2020
Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
0
22
16:32 26.11.2020
Возможность сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться – Песков
0
86
16:12 26.11.2020
Почти половине российских городов не хватает жилья - исследование
0
127
16:00 26.11.2020
В РКК «Энергия» предложили России отказаться от МКС
0
146
15:32 26.11.2020
Идея норвежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании смехотворна - Тарасова
0
169
15:12 26.11.2020
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года - Кремль
0
207
15:00 26.11.2020
Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины - Макей
0
185
14:32 26.11.2020
Меркель заявила о планах добиваться закрытия в ЕС горнолыжных курортов предстоящей зимой
0
209
14:12 26.11.2020
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
0
261
14:00 26.11.2020
В Кремле не знакомы с исследованием о боязни россиян шутить в интернете - Песков
0
269

Возврат к списку