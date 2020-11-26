"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
16:40 26.11.2020
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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
В рамках социальной программы #ГАЗПОМОГАЕТ "Группа ГАЗ" совместно с дилерскими центрами выделила волонтерским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Автомобили "ГАЗель NEXT" и "Соболь NEXT" доставляли различные грузы для больниц, многодетных семей и приютов животных, перевозили врачей и ветеранов. В целом автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов, помогли более 3000 семьям, оказали поддержку более 800 пожилым людям.
В регионах своей деятельности компания помогала лечебным и социальным учреждениям, передав более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. Больницы получили оборудование для лечения тяжелобольных пациентов - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для отделений реанимации и автомобилей скорой помощи, анестезиологические и реаниматологические мониторы, пульсоксиметры и др.
"Пандемия стала проверкой на человечность, моментом истины для всей команды нашей компании, - отметила директор по персоналу "Группы ГАЗ" Елена Марштупа. - И рядовые сотрудники, и руководители, и многие наши дилеры стали волонтерами, с открытым сердцем помогали всем, кто нуждался в поддержке. На меры по предотвращению коронавируса "Группа ГАЗ" в этом году направила около 1,5 миллиарда рублей, в том числе на помощь социальным организациям и медучреждениям".
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