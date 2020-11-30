Сбер на AI Journey покажет уникальные решения в сфере искусственного интеллекта

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Сбер в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) 4 декабря представит свои новейшие разработки и решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в том числе те, что ранее не демонстрировались публично. «В этом году вся конференция переведена в онлайн. Но это не помешает нам показать самые последние ИИ-разработки Сбера, - отмечает первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Скорее наоборот — это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере».

AI Journey состоится 3-5 декабря, это крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в РФ и за рубежом.На конференции представители Сбера также расскажут об ИИ-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах. Конференцию Сбербанк проводит совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.

В 2019 году AI Journey по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций, она проходила в офлайн-формате и в ней участвовали более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли. В нынешнем году запланированы выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Свое участие уже подтвердили директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хинд, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоренс ванн дер Маатен, директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер. Кроме того, состоится онлайн-конференция AI Journey Junior для учеников средних и старших классов школы и онлайн-конференция, посвященная разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.