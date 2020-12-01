0
0
82
НОВОСТИ

Муфтий Гайнутдин предложил Минобороны возвести в парке "Патриот" дома молитвы всех религий России

18:08 01.12.2020 Источник: НГ-Online

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаю Министерству обороны РФ инициировать возведение на территории парка «Патриот» храмов и других религий, на примере построенного православного храма», - заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин в ходе онлайн-конференции "Единение народов и религиозных общин во имя Отечества и его свободы". Напомним, минувшим летом был открыт главный православный храм Вооруженных сил России.

НГ-религии

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 01.12.2020
Китай успешно посадил на Луну аппарат для доставки лунного грунта на Землю
0
63
18:37 01.12.2020
Сбер вернул Жоржа Милославского на экраны в новогодней рекламе
0
75
18:21 01.12.2020
Москва "едва ли сможет принять" требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья - Лавров
0
98
17:40 01.12.2020
Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в Трире, водитель задержан
0
133
17:12 01.12.2020
СКР опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального
0
188
17:00 01.12.2020
Додон назвал безответственными заявления Санду в адрес России
0
214
16:32 01.12.2020
Алиев предложил Франции «отдать Марсель» - СМИ
0
270
16:12 01.12.2020
С начала года в РФ заразились ВИЧ почти 50 тысяч человек
0
244
16:10 01.12.2020
Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси
0
236
16:00 01.12.2020
В Запорожье Ленина заменили на Христа
0
280

Возврат к списку