Муфтий Гайнутдин предложил Минобороны возвести в парке "Патриот" дома молитвы всех религий России

18:08 Источник: НГ-Online

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаю Министерству обороны РФ инициировать возведение на территории парка «Патриот» храмов и других религий, на примере построенного православного храма», - заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин в ходе онлайн-конференции "Единение народов и религиозных общин во имя Отечества и его свободы". Напомним, минувшим летом был открыт главный православный храм Вооруженных сил России.



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