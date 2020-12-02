Рестораторы в Нидерландах готовы пойти наперекор действиям властей

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кафе, бары и рестораны в ряде регионов Нидерландов намерены открыться 17 января 2021 года вне зависимости от того, даст ли на это разрешение правительство. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе отделения Голландской королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса в городе Бреда.

По его данным, к инициативе присоединились более 50 из 230 отделений ассоциации, которые объединяют тысячи владельцев кафе, баров и ресторанов. "Абсолютная финансовая необходимость, отсутствие перспектив и противоречивая государственная политика не оставляют нам другого выбора, - говорится в пресс-релизе. - Мы откроемся 17 января 2021 года, соблюдая все необходимые правила для предотвращения распространения коронавируса, и останемся открытыми после этого".

Одной из причин такой жесткой позиции стали заявления вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, который ранее не исключил, что ресторанный бизнес, которому сейчас разрешено работать только навынос, может остаться закрытым и после середины января. "Беспечность, с которой это было сказано, и отсутствие сочувствия по отношению ко всей индустрии гостеприимства заставили более 50 отделений занять жесткую полицию и присоединиться к акции", - подчеркивается в документе.