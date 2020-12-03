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WeChat удалила пост премьера Австралии, пытавшегося успокоить китайскую общину страны

10:05 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальная сеть WeChat, разработанная КНР, удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, призвавшего китайскую общину своей страны сохранять спокойствие на фоне обострения отношений Канберры и Пекина. Об этом в четверг сообщает австралийское издание "Острэлиан".

По его данным, публикация премьера в WeChat, была удалена администрацией сети, поскольку ее содержание "вводит в заблуждение, включает необъективную информацию и искажает социальные и исторические факты". Пост Моррисона, появившийся накануне, за время своего существования набрал 57 тыс. просмотров.

"Вот уже более 200 лет австралийцы китайского происхождения вносят значительный вклад в развитие нашей страны. И впредь китайско-австралийская община будет играть ключевую роль в жизни общества, чтобы наша страна оставалась успешной мультикультурной нацией", - написал в WeChat глава правительства, отметив, что внешнеполитические проблемы "не повлияют на уважение и признательность Австралии к китайско-австралийской общине и на дружбу с народом Китая".

Обращение австралийского премьера стало ответом на возникшие противоречия с КНР после публикации поста китайского дипломата Чжао Лицзяня. В своем "Твиттере" дипломат выложил изображение австралийского спецназовца, держащего нож у горла афганского ребенка. Сразу после появления этого поста власти Австралии обратились к правительству Китая с требованием удалить публикацию, однако получили отказ. Представитель посольства КНР в Австралии назвал реакцию австралийских властей "чрезмерной" и обусловленной желанием "отвлечь внимание общественности от ужасных зверств, совершенных некоторыми австралийскими солдатами".

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