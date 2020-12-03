РФ войдет в десятку лучших стран по качеству школьного образования, заявил Сергей Кравцов

15:00 Источник: Интерфакс

Россия, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году войдет в десятку ведущих стран по качеству школьного образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы уже видим положительную динамику (в изменении качества школьного образования - ИФ), и я уверен, что несмотря на те вызовы, которые мы сегодня имеем, связанные с пандемией, с вынужденным дистанционным обучением наших детей, мы выполним поставленную президентом задачу по вхождению в десятку ведущих стран по качеству школьного образования", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам министра, в настоящее время Россия занимает лидирующие позиции по качеству образования в начальных школах, а также имеет высокие результаты по естественнонаучному образованию.