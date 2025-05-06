19:30 Источник: Интерфакс

Противостояние Индии и Пакистана, похоже, приводит к экологической катастрофе. Обмелела река Чинаб. Она протекает из Индии в Пакистан. Индийские власти закрыли шлюзы на плотинах, сообщает газета The Times of India. Теперь местные жители могут перейти эту реку пешком.





Чинаб крайне важна для водоснабжения региона Пенджаб, разделенного между Индией и Пакистаном. Как отмечает газета, если начнется внезапный сброс воды через шлюзы, это может привести к масштабному затоплению. Индия и Пакистан оказались на грани войны после теракта в Кашмире. Там террористами были убиты 26 индийцев. Индийские власти полагают, что за терактом стоит Пакистан.