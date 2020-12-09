0
0
137
НОВОСТИ

ЦБ РФ не видит "пузыря" на ипотечном рынке

19:35 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в настоящий момент не видит какого-либо "пузыря" на рынке ипотеки, однако постоянно отслеживает ситуацию, заявила на онлайн- конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Сейчас мы видим действительно большой спрос [на ипотеку]. Отчасти этот спрос затрагивает спрос, который возник бы без программ в будущие периоды. То есть пока какого-то опасного состояния рынка, "пузыря", именно в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения нынешних контрциклических мер", - сказала Данилова.

Она также отметила, что ЦБ постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:53 09.12.2020
Температура Земли продолжает повышаться - доклад ООН
0
10
20:35 09.12.2020
Госдеп США призвал американские ВУЗы внимательнее присматривать за студентами из Китая
0
58
20:05 09.12.2020
Украина просит у Канады вакцину от COVID-19
0
102
19:25 09.12.2020
Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
0
148
19:10 09.12.2020
В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19
0
198
19:00 09.12.2020
В Центробанке прогнозируют возобновление роста экономики РФ в начале 2021 года
0
190
18:50 09.12.2020
На север Афганистана пребывают все новые наемники в ряды боевиков "Талибана"
0
187
18:30 09.12.2020
ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируют провести через Великий Новгород
0
212
18:20 09.12.2020
Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе
0
193
18:02 09.12.2020
В первом чтении принят закон об ужесточении требований к СМИ при работе на митингах
0
223

Возврат к списку