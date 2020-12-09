ЦБ РФ не видит "пузыря" на ипотечном рынке

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в настоящий момент не видит какого-либо "пузыря" на рынке ипотеки, однако постоянно отслеживает ситуацию, заявила на онлайн- конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Сейчас мы видим действительно большой спрос [на ипотеку]. Отчасти этот спрос затрагивает спрос, который возник бы без программ в будущие периоды. То есть пока какого-то опасного состояния рынка, "пузыря", именно в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения нынешних контрциклических мер", - сказала Данилова.

Она также отметила, что ЦБ постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки.