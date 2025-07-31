Закупка вооружений для Украины стала частью сделки ЕС с США — правительство Венгрии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закупка Евросоюзом американских вооружений для Украины стала частью сделки по тарифам, заключенной 27 июля между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, отметив, что Будапешт не может считать такие договоренности законными и имеющими обязательную силу для всех членов ЕС.

Комментируя слова еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича о неких закрытых аспектах соглашения между ЕС и США, он отметил, что они «не являются такими уж секретными». «Соглашение касается поддержки Украины, поскольку оно предусматривает закупку Евросоюзом американских энергоносителей на $750 млрд, а также американской военной техники и вооружений, которые Европа могла бы поставлять Украине», — пояснил Гуйяш.

Он отметил, что страны Евросоюза не уполномочивали фон дер Ляйен заключать подобные договоренности с Соединенными Штатами. «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно», — сказал глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.