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НОВОСТИ

Сирия хочет, что РФ была с ней на пути модернизации страны — глава МИД

12:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была вместе с ней на пути реформирования страны. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — подчеркнул он на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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