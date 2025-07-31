Сирия хочет, что РФ была с ней на пути модернизации страны — глава МИД
12:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была вместе с ней на пути реформирования страны. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани.
«Мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — подчеркнул он на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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