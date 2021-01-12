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Глава МИД Латвии выступил против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

10:20 12.01.2021 Источник: Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter выступил против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. По мнению главы МИД Латвии, проведение чемпионата мира в Минске недопустимо.

Ринкевич считает, что репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. «Мы ждем окончательного решения Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) по этому вопросу», – написал Ринкевич.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 без Латвии.  Газета.Ru

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