Глава МИД Латвии выступил против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

10:20 Источник: Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter выступил против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. По мнению главы МИД Латвии, проведение чемпионата мира в Минске недопустимо.

Ринкевич считает, что репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. «Мы ждем окончательного решения Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) по этому вопросу», – написал Ринкевич.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 без Латвии. Газета.Ru