Глава МИД Латвии выступил против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии
10:20 12.01.2021 Источник: Газета.Ru
Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter выступил против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. По мнению главы МИД Латвии, проведение чемпионата мира в Минске недопустимо.
Ринкевич считает, что репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. «Мы ждем окончательного решения Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) по этому вопросу», – написал Ринкевич.
Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 без Латвии. Газета.Ru
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