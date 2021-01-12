Театр имени Пушкина поддержал планы "Геликон-Оперы" открыть пункт вакцинации
15:04 12.01.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 готов разместить на своих площадях и Московский драматический театр имени Пушкина. По словам художественного руководителя театра Евгения Писарева, ему, как и всем, очень хочется вернуться к нормальной жизни и перестать бояться за своих близких, за сотрудников и зрителей. А потому Писарев решил поддержать призыв худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана и заявил о готовности также открыть прививочный центр в театре. «Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon», - написал Писарев.
Напомним, сегодня руководитель «Геликон-оперы» предложил разместить в стенах культурного учреждения мобильный пункт вакцинации против ковида. «Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр», - написал в соцсетях Дмитрий Бертман. Чуть ранее, подобное предложение властям сделал худрук петербургского Михайловского театра Владимир Кехман.
НОВОСТИ
- 15:12 12.01.2021
- Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали на 15 суток по делу о возбуждении ненависти
- 15:00 12.01.2021
- Мосгорсуд смягчил приговор двум участникам "Нового величия"
- 14:32 12.01.2021
- В Госдуму внесен законопроект о компенсации морального вреда за незаконное задержание на 48 часов
- 14:12 12.01.2021
- Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх Беларуси - СМИ
- 14:00 12.01.2021
- Глава Минобрнауки РФ исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать в пожарной части
- 13:32 12.01.2021
- Лукашенко поручил кабмину подготовить ответ на санкции ЕС
- 13:20 12.01.2021
- Загруженность петербургских гостиниц в праздники не превысила 20%
- 13:05 12.01.2021
- Более четверти молодежи в РФ живет с родителями, столько же снимает жилье - исследование
- 13:00 12.01.2021
- Шаман Габышев собрался в новый "поход на Москву"
- 12:32 12.01.2021
- Главком индийской армии считает, что Китай и Пакистан создают угрозу для Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать