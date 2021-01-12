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Театр имени Пушкина поддержал планы "Геликон-Оперы" открыть пункт вакцинации

15:04 12.01.2021

Пункт вакцинации от COVID-19 готов разместить на своих площадях и Московский драматический театр имени Пушкина. По словам художественного руководителя театра Евгения Писарева, ему, как и всем, очень хочется вернуться к нормальной жизни и перестать бояться за своих близких, за сотрудников и зрителей. А потому Писарев решил поддержать призыв худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана и заявил о готовности также открыть прививочный центр в театре. «Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon», - написал Писарев.

Напомним, сегодня руководитель «Геликон-оперы» предложил разместить в стенах культурного учреждения мобильный пункт вакцинации против ковида. «Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр», - написал в соцсетях Дмитрий Бертман. Чуть ранее, подобное предложение властям сделал худрук петербургского Михайловского театра Владимир Кехман.

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