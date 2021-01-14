ФСИН собирается задержать Навального
16:00 14.01.2021 Источник: Интерфакс
Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердило факт объявления в розыск оппозиционера Алексея Навального, примет меры к его задержанию.
"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что "учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный".
По данным УФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа".
"По каждому нарушению Навальному А.А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что в период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся.
"При этом УФСИН по Москве учло тот факт, что с 22 августа Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите" (г. Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23 сентября Навальный А.А. был выписан из клиники", - заявили в ведомстве.
Вместе с тем, по данным пресс-бюро, на уведомление о явке 23 октября Навальный не ответил, на регистрацию не явился и только спустя месяц - 23 ноября направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, "где, по его словам, восстанавливает здоровье".
"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", - говорится в сообщении.
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