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НОВОСТИ

В Германии появится тюрьма для ковид-диссидентов

10:00 16.01.2021 Источник: Эхо Москвы

В Германии откроют тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Она будет создана на базе центра первичного приема беженцев, построенного в Дрездене в 2017 году. Об этом сообщает издание Bild. Здание будет огорожено забором и охраняться полицией, о чем свидетельствуют опубликованные фотографии. В министерстве социальной защиты подтвердили планы по переоборудованию центра для беженцев. По предварительным данным, в тюрьму будут попадать граждане, повторно нарушающие введенные из-за коронавируса ограничения. Однако это будет крайней мерой после предупреждения, штрафа и судебного решения. Пока в Саксонии подобных случаев не зафиксировано, однако власти хотят заранее быть готовыми, чтобы защитить жителей от «неуправляемого поведения» нарушителей правил.  Эхо Москвы

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