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НОВОСТИ

Московским школьникам помогут разобрать сложные темы учебной программы

13:49 19.01.2021

Столичным школьникам помогут вернуться в обычный учебный ритм после завершения периода дистанционного обучения. Для этого Московский центр качества образования (МЦКО) и Московский образовательный телеканал запустят специальный телепроект, предназначенный для учеников 6-8 и 10 классов, а также для выпускников 9 и 11 классов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сейчас важно помочь школьникам, отвыкшим от очного обучения, понять вызывающие трудности темы. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в старом режиме. Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам - в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач», - отмечает заммэра.

Например, ученикам 9 и 11 классов пригодится еженедельная программа «Субботы московского выпускника» в ходе которой эксперты городского центра качества образования в прямом эфире Московского ообразовательного телеканала будут разбирать решения заданий Единого госэкзамена и Основного госэкзамена, а также устроят видеоконсультации по разным темам, что поможет подготовиться к государственной итоговой аттестации. Отметим, что школьники могут сами выбирать темы передач в ходе в ходе голосований, которые будут проводиться еженедельно с понедельника по среду. Своя программа будет и для учащихся 6-8 и 10 классов, ее можно найти на портале Московского центра качества образования.

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