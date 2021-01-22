Один военнослужащий ДНР погиб, еще один ранен во время обстрела со стороны армии Украины

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб, еще один получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"В результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения, один из которых скончался", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Огонь был открыт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из районов населенных пунктов Широкино, Пищевик, Гнутово. По данным управления, украинские силовики обстреливали ДНР из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.