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Годовщина снятия блокады Ленинграда будет отмечена салютом

17:12 22.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Годовщину снятия блокады Ленинграда отметят салютом. Власти Петербурга на фоне пандемии не отказываются от проведения торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города.

При этом будут соблюдаться санитарные нормы с учётом эпидемиологической ситуации. Как сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, также запланирован праздничный концерт, который можно будет увидеть в телеэфире.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать ещё целый год. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.  Говорит Москва

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