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НОВОСТИ

В Генпрокуратуре заявили о недопустимости призывов к участию в акциях 23 января

21:41 22.01.2021

Представители Генеральной прокуратуры России еще раз предупредили о недопустимости призывов к несанкционированным массовым акциям 23 января. Напомним, в этот день представители оппозиции планируют провести манифестации в разных городах России, в знак протеста против ареста политика Алексея Навального. «В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых публичных мероприятиях 23 января текущего года, организуемых с грубым нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий», - заявили в Генпрокуратуре.

По словам представителей ведомства, призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют могут быть восприняты как административное правонарушение, за которое может последовать наказание в виде административного ареста. Кроме того, если в ходе акций будут отмечены провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).


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