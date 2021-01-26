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Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат

09:32 26.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Резолюция об импичменте Дональду Трампу внесена в Сенат США. Теперь уже бывший президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм его сторонниками здания Капитолия.

Слушания в Сенате начнутся 8 февраля. Как передает телеканал CNN, президент Джо Байден поддержал процедуру импичмента, но выразил сомнение, что за осуждение Трампа проголосует необходимое количество сенаторов – это все демократы и 17 представителей Республиканской партии.  Эхо Москвы

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