Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат

09:32 Источник: Эхо Москвы

Резолюция об импичменте Дональду Трампу внесена в Сенат США. Теперь уже бывший президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм его сторонниками здания Капитолия.

Слушания в Сенате начнутся 8 февраля. Как передает телеканал CNN, президент Джо Байден поддержал процедуру импичмента, но выразил сомнение, что за осуждение Трампа проголосует необходимое количество сенаторов – это все демократы и 17 представителей Республиканской партии. Эхо Москвы