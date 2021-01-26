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Китай готов поставлять в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужных объемах

19:05 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай подтвердил готовность поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса в нужном объеме. Об этом сообщает агентство БелТА по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Значительное внимание в разговоре было уделено ситуации с пандемией COVID-19. Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции, - сказано в сообщении. - Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе. Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме".

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