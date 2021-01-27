В квартире Навального идут обыски по делу о нарушении санитарных правил в пандемию

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят обыски в квартире блогера Алексея Навального и его супруги Юлии по делу о нарушении санитарно-эпидемических правил. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыск идет в квартире Навального на Люблинской улице, сейчас там находится его брат Олег. Кроме этого, следователи проводят аналогичные следственные действия у Юлии Навальной. Обыски идут по уголовному делу по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова подтвердила ТАСС факт обысков у ее доверительницы и в квартире Навального, однако подчеркнула, что не знает, по какому делу они проводятся.

Ранее следователи собирались допросить как свидетеля сотрудника ФБК Георгия Албурова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.

Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.