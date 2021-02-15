Путин имел в виду социальную помощь, когда говорил о поддержке Донбасса - Песков

15:32 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин, говоря, что Россия не бросит Донбасс, имел в виду, прежде всего, помощь русскоязычному населению этого региона, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", - отметил Песков.

"А что касается слов "Донбасс мы не бросим", дело в том, что там живет много русских, русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", - пояснил Песков.