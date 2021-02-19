Проводя приватизацию, неприемлемо раздавать за копейки то, что стоит миллионы - Путин
13:05 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема, она должна улучшать структуру экономики, а раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
"Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что приватизацию нужно проводить "в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть и миллиарды".
Новости
- 11:32 19.02.2021
- Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
- 11:20 19.02.2021
- В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать