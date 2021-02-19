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Более 22% озимых в РФ находятся в неудовлетворительном состоянии из-за засухи - эксперт

15:32 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 22% посевов озимых культур в России не взошли или изрежены из-за прошлогодней засухи, в хорошем и отличном состоянии - лишь 50% посевов, заявил на площадке форума "Зерно России - 2021" генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что подавляющее большинство озимых находится в хорошем состоянии, однако на части посевов наблюдается более сложная ситуация.

"Уникальная ситуация с озимыми - в целом по России такой ситуации не было никогда, сев рекордный - по уточненным данным 19,3 млн га озимых. Но входили в зиму в очень плохом состоянии из-за засухи в первую очередь: не взошли или очень сильно изрежены более 22% посевов. Такого точно никогда не было за 20-летнюю историю", - сказал Петриченко.

Он добавил, что больше всего посевы пострадали в Северо- Кавказском федеральном округе - более 40%, около 35% - на Юге России, в Центральном федеральном округе 17%. По его словам, на данный момент плохой снежный покров наблюдается на севере ЮФО и на юге Черноземья, учитывая предстоящие заморозки гибель посевов продолжится, при этом на Юге России и в СКФО есть вероятность их восстановления после потепления.

Спикер отметил, что в хорошем и отличном состоянии в России находятся только 50% посевов озимых, по прогнозу в 2021 году ожидается гибель около 3 млн га посевов, или в пределах 13-14% от посевных площадей.

В текущем году посевная площадь под озимыми зерновыми культурами увеличена до 19,3 млн га, что на 800 тыс. га больше показателя 2019 года. По состоянию на 30 ноября 2020 г. сев озимых проведен на 100,6% к прогнозной площади.

V сельскохозяйственный форум "Зерно России - 2021" стартовал в Краснодаре в пятницу. Цель форума - предоставление актуальных и полезных знаний в сфере аграрного бизнеса, оказание содействия в поиске новых клиентов, поставщиков и обмен опытом между аграриями.

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