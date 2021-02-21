Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета
11:05 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, облик самолета может быть разработан в конце 2021 - начале 2022 года.
"Пока мы оптимистически смотрим (на сроки создания облика самолета - прим. ТАСС): до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине, и 30-местной пассажирской машине", - отметил он.
Ранее Мантуров сообщал, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет может появиться в 2027 году. На данный момент НИЦ "Институт имени Жуковского" ведет разработку концепции и программы создания сверхзвукового гражданского самолета. Параллельно над разработкой и созданием такого самолета работает и "Туполев".
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