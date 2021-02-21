0
0
44
НОВОСТИ

Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета

11:05 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, облик самолета может быть разработан в конце 2021 - начале 2022 года.

"Пока мы оптимистически смотрим (на сроки создания облика самолета - прим. ТАСС): до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине, и 30-местной пассажирской машине", - отметил он.

Ранее Мантуров сообщал, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет может появиться в 2027 году. На данный момент НИЦ "Институт имени Жуковского" ведет разработку концепции и программы создания сверхзвукового гражданского самолета. Параллельно над разработкой и созданием такого самолета работает и "Туполев".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 21.02.2021
Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%
0
17
11:00 21.02.2021
Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
0
71
10:30 21.02.2021
Тихановская: У нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими
0
154
10:21 21.02.2021
США продолжают лидировать по числу смертей от COVID-19
0
139
09:50 21.02.2021
"Событие Лашамп" могло повлиять на вымирание неандертальцев - ученые
0
152
09:30 21.02.2021
Облачную и довольно теплую погоду предсказывают синоптики на 21 февраля в Москве
0
144
09:15 21.02.2021
Загрязнение воздуха в Пекине превысило допустимые значения в 6 раз
0
160
09:00 21.02.2021
"Спутник V" начали применять в Черногории
0
167
21:00 20.02.2021
МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа
0
727
20:30 20.02.2021
Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов - исследование
0
923

Возврат к списку