Израиль может закупить в России партию "Спутника V" для Сирии - СМИ
13:30 21.02.2021 Источник: РБК
По данным газеты, Израиль купит для Сирии партию препарата «Спутник V», объем партии при этом не раскрывается, - пишет РБК.
Такая же информация появилась у газеты Asharq Al-Awsat, издание ссылается на израильские источники. Как пишет издание, один из израильских телеканалов процитировал чиновника, который сказал о «дополнительной цене», которая была заплачена Израилем при заключении соглашения о возвращении женщины. Чиновник подчеркнул, что это не затронуло интересы страны и ее граждан, и носило, скорее, символический и гуманитарный характер. Источники Asharq Al-Awsat связали это высказывание с покупкой Израилем вакцины от коронавируса.
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