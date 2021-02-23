В Подмосковье поднялся коэффициент распространения коронавируса

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оэффициент распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье во вторник поднялся до 1,21 - максимума с 11 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.



Это связано с тем, что на прошлой неделе в регионе фиксировали минимальное за много месяцев число заразившихся, а в последние дни выявляют более 700 заболевших в сутки.



В России в целом показатель почти не изменился и составил 0,95. Ниже единицы коэффициент и в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших, включая Москву, где он снизился с 1,07 до 0,93.



В Иркутской области показатель равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Свердловской - 0,97, в Ростовской и Красноярском крае - 0,96, в Архангельской области - 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,91.



