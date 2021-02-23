В Подмосковье поднялся коэффициент распространения коронавируса
12:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Это связано с тем, что на прошлой неделе в регионе фиксировали минимальное за много месяцев число заразившихся, а в последние дни выявляют более 700 заболевших в сутки.
В России в целом показатель почти не изменился и составил 0,95. Ниже единицы коэффициент и в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших, включая Москву, где он снизился с 1,07 до 0,93.
В Иркутской области показатель равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Свердловской - 0,97, в Ростовской и Красноярском крае - 0,96, в Архангельской области - 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,91.
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