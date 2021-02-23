0
0
114
НОВОСТИ

В Подмосковье поднялся коэффициент распространения коронавируса

12:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оэффициент распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье во вторник поднялся до 1,21 - максимума с 11 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Это связано с тем, что на прошлой неделе в регионе фиксировали минимальное за много месяцев число заразившихся, а в последние дни выявляют более 700 заболевших в сутки.

В России в целом показатель почти не изменился и составил 0,95. Ниже единицы коэффициент и в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших, включая Москву, где он снизился с 1,07 до 0,93.

В Иркутской области показатель равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Свердловской - 0,97, в Ростовской и Красноярском крае - 0,96, в Архангельской области - 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,91.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 23.02.2021
В Ереване задержаны 25 участников акции протеста против премьера
0
91
12:00 23.02.2021
Премьер Грузии считает, что арест главы оппозиционной партии показал страну правовым государством
0
132
11:20 23.02.2021
К Универсиаде-2023 Уральский федеральный университет подготовит 12 тысяч волонтеров
0
157
11:10 23.02.2021
Янтарный самородок в 1,3 кг, найденный под Калининграде, назвали "Защитником Отечества"
0
183
10:10 23.02.2021
В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальный холод - Гидрометцентр
0
279
10:00 23.02.2021
Правительство Японии призвали досрочно отменить режим ЧС - СМИ
0
227
10:00 23.02.2021
В знак скорби по умершим из-за коронавируса в США в посольстве РФ приспустили флаг
0
244
09:30 23.02.2021
Аргентина планирует создать судно ледового класса в сотрудничестве с РФ - министр
0
280
09:20 23.02.2021
В религиозные дела в Крыму пытаются вмешиваться законодатели США - посольство РФ
0
313
21:10 22.02.2021
Слуцкий: Очередной санкционный выпад ЕС не останется без ответа
0
1037

Возврат к списку