РФ не ждет от США признания "аннексии Крыма", так как никакой аннексии не было - Кремль
13:32 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ. Это подчеркнул в понедельник пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают этот регион российским.
"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", - отметил представитель Кремля, подчеркнув, что "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".
Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины.
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