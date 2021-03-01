РФ должна быть готова покинуть ПАСЕ при запуске трехсторонней процедуры - Толстой

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы и быть готовой покинуть ее, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен, заявил в понедельник глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе в Совете Федерации.

"Проблема в том, что именно Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры - и не факт, что она не будет запущена <…> Да, мы можем с этим столкнуться, надо трезво смотреть правде в глаза. Как мне кажется, что мы должны делать: первое, конечно, мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны", - отметил Толстой.