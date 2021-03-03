Цифровые бизнес-карты предпочитает каждый пятый корпоративный клиент Сбера
18:13 03.03.2021
Корпоративные клиенты Сбера — юридические лица и индивидуальные предприниматели — в рамках нового сервиса получили возможность отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. За первые три дня с момента старта программы в Северо-Западном банке 20% новых карт было выпущено без пластикового носителя.
В интернет-банке «СберБизнес» клиенты Северо-Западного банка могут заказать в цифровом формате дебетовую, премиальную и бизнес-карту для деловых поездок. А в течение месяца сервис станет доступен клиентам по всей стране, отмечают представители Сбера. «Цифровые карты не только проще, удобнее и дешевле пластиковых, - констатирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Отказ от пластика – это, прежде всего, забота об окружающей среде, одна из важнейших ценностей Сбера. Мы снижаем потребление бумаги и пластика сами и поддерживаем подобные стремления у своих клиентов. Еще раньше цифровые карты мы предложили своим розничным клиентам, и уже более 10% новых карт для них открывается без пластика. Итоги последних дней показали, что среди корпоративных клиентов интерес к этому продукту ещё выше».
По данным банка, бизнес-карта без пластика активируется в течение дня с момента выпуска, в перспективе этот срок планируется сократить до 30 минут. После активации владелец получает сообщение с реквизитами и может после этого применять карту. Для ее использования нужен смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC. У цифровой карты немало преимуществ по сравнению с пластиковой. Виртуальную карту невозможно потерять, а ее обслуживание обходится дешевле. При этом выбрать тип карты клиент может в момент ее выпуска. Если же клиент уже после посчитает, что к цифровой карте ему все же нужен пластиковый носитель, вскоре будет реализована и такая возможность.
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