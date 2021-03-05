В Госдуму внесли законопроект о сохранении отсрочки от армии при переходе бакалавров на специалитет

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов от ЛДПР во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Максимом Зайцевым в пятницу внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение отсрочки от призыва на военную службу для студентов в случае их перевода на другую образовательную программу высшего образования. Пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Авторами проекта также выступили депутаты Андрей Андрейченко, Евгений Марков и Дмитрий Пьяных.

Согласно действующим нормам, право отсрочки от призыва сохраняется за гражданином, который во время учебы взял академический отпуск, либо перешел с одной образовательной программы на другую в рамках одной образовательной организации, либо перевелся в другое учебное заведение того же уровня. Однако это правило работает только в том случае, если общий срок отсрочки, предоставленный на период учебы, не увеличивался или увеличился не более чем на один год.

Хотя "программы бакалавриата и программы специалитета относятся к основным профессиональным образовательным программам высшего образования, на практике имеется большое количество случаев, в том числе доходящих до судебного разрешения дела, связанных с призывом на военную службу в случае смены высшего уровня образования - бакалавриата - на высший уровень образования - специалитет", указывают авторы проекта. Таким образом, "при переводе обучающегося с бакалавриата на специалитет (или наоборот) право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающегося утрачивается", хотя в этом случае происходит освоение программы высшего образования, как и в случае перевода с бакалавриата на бакалавриат.

В связи с этим депутаты от ЛДПР предлагают в законе "О воинской обязанности и военной службе" учесть "такое правовое основание для сохранения отсрочки от призыва на военную службу, как перевод на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же или другого уровня образования либо перевод в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же или другого уровня образования".

"Таким образом, вышеуказанное обстоятельство будет связано с недопустимостью отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу и будет являться гарантией конституционного права гражданина на получение образования", - подчеркивают авторы.