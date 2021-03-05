США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
17:12 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США вводит визовые санкции в отношении крупного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, его супруги, сына и дочери. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, ограничительные меры применяются против "олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского" за его причастность к коррупции в крупных размерах. Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский, как заявляют в Госдепартаменте, "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", использовал свое "политическое влияние и служебные полномочия" для получения личной выгоды.
Как уточняется в заявлении Блинкена, рестрикции вводятся не только против Игоря Коломойского, но и его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория (последний в документе назван Израилем Цви). Принятые американскими властями меры означают на практике, что Игорь Коломойский и члены его семьи "лишены права на въезд в Соединенные Штаты", поясняет Блинкен.
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