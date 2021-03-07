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В марте пройдут совместные учения военных РФ и Белоруссии - МО РФ

09:00 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные российско-белорусские учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии пройдут в марте на территории двух государств. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным министерства, первые в 2021 году совместные российско-белорусское тактические учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.

"Активная фаза учений пройдет в период с 16 по 19 марта. Всего в учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно- штурмового соединения Сил специальных операций", - сообщили в военном ведомстве.

В учениях будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

"Параллельно с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области пройдут совместные белорусско-российские тактические учения <...> От РФ в учениях примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно- штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения", - сообщили в Минобороны России.


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