Сообщения о сбоях на БелАЭС дезинформация - Минэнерго Белоруссии
13:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Система функционирует в штатном режиме".
В Минэнерго отметили, что на первом энергоблоке идут регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно- промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции не превышает норму.
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