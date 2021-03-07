Сообщения о сбоях на БелАЭС дезинформация - Минэнерго Белоруссии

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции функционирует в штатном режиме, а сообщения о сбоях в ее работе, которую распространяют отдельные телеграм-каналы, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго республики.



"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Система функционирует в штатном режиме".



В Минэнерго отметили, что на первом энергоблоке идут регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно- промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции не превышает норму.



