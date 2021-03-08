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Жесткие карантинные меры вводятся в Финляндии на три недели

09:05 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Финляндии с 8 марта вводится локдаун (жесткие карантинные меры) в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщило правительство страны, действие жестких ограничений продлится три недели - до 28 марта.

В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, но решение об этом парламент страны должен принять только в понедельник. Эта и другие меры, однако, не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне. В данный момент этому критерию соответствуют только пять финских медицинских округов, всего же страна поделена на 21 медицинский округ, в 16 из них пандемия находится в стадии ускорения или распространения.

С 1 марта в Финляндии был вновь введен режим чрезвычайного положения. Эта же мера уже применялась весной прошлого года, ЧП в прошлый раз отменили в июне.

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