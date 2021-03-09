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Движение на участке схода вагонов с рельсов в Забайкалье частично восстановлено

07:55 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Аварийные бригады восстановили движение поездов по одному пути перегона Чичатка - Жанна Могочинского региона, где с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что задержанный из-за аварии пассажирский поезд № 61 Владивосток - Москва отправлен по маршруту следования с отставанием от расписания на 2 часа 43 мин. Принимаются меры для его скорейшего ввода в график движения. Пассажиры поезда обеспечены дополнительным питанием.

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