Движение на участке схода вагонов с рельсов в Забайкалье частично восстановлено

07:55 Источник: Интерфакс

Аварийные бригады восстановили движение поездов по одному пути перегона Чичатка - Жанна Могочинского региона, где с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что задержанный из-за аварии пассажирский поезд № 61 Владивосток - Москва отправлен по маршруту следования с отставанием от расписания на 2 часа 43 мин. Принимаются меры для его скорейшего ввода в график движения. Пассажиры поезда обеспечены дополнительным питанием.