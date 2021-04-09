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США с 1945 года участвовали в 81% военных конфликтов в мире - доклад

14:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вмешивались или выступали инициатором в 81% вооруженных конфликтов в мире, произошедших с 1945 по 2001 год. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу Китайским обществом исследований в области прав человека.

"Согласно неполным статистическим данным, с окончания Второй мировой войны до 2001 года в 153 регионах мира произошло 248 вооруженных конфликтов, из них 201 был инициирован Вашингтоном, что составляет примерно 81%", - говорится в докладе. По мнению его авторов, "почти все американские президенты начинали или вмешивались в войны за рубежом во время своего пребывания на посту". Главы Белого дома при этом прибегали к предлогам "предотвращения распространения коммунизма", "прекращения агрессии", "недопущения распространения оружия массового поражения" или "борьбы с терроризмом".

В докладе представлен список конфликтов, в которых участвовали США. Он начинается с гражданской войны в Греции (1946-1949 гг.) и заканчивается поддержкой сторонников смены правительства при политическом кризисе в Венесуэле, который начался в 2019 году.

Китайские исследователи утверждают, что с момента провозглашения независимости США в 1776 году эта страна не участвовали в войнах менее 20 лет.

Китайское общество исследований в области прав человека - крупнейшая неправительственная организация в КНР по изучению вопросов данной сферы. Она является членом Комитета по неправительственным организациям ООН и обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН.

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