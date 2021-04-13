Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о пожаре - СК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, в рамках которого задержаны генеральный директор организации и его заместитель. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура". По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения", - сказали в СК.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Им будет предъявлено обвинение.

Пожар сохраняется в завалах здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге на площади 500 кв. метров, проводится ликвидация локальных очагов возгорания. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлечены 37 человек и девять единиц техники.