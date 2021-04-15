В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 944, до 4 675 153. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 225. Всего уже выздоровели 4 301 448 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398 против 399 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 398 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,23%, следует из данных штаба.
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