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ЕС не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций против РФ

15:00 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций в отношении России, тема усиления или ослабления рестрикций рассматривается только в закрытом режиме. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, отвечая на вопрос, намерено ли Евросоюз солидаризироваться с США в вопросе ограничительных мер.

Он подчеркнул, что для ЕС санкции - это "не самоцель, а средство политики, инструмент, чтобы показать, как мы защищаем наши ценности или как мы относимся к нарушениям международных норм".

"У нас действует несколько санкционных режимов в отношении России, в том числе "химический" (по обвинениям в отравлениях разных лиц "Новичком" - прим. ТАСС), кибернетический, по Украине и другие, но мы никогда не обсуждаем вслух процесс подготовки новых санкций. Все существующие режимы постоянно пересматриваются, всегда есть возможность их расширения или сокращения, если вредоносная деятельность прекратилась и для них больше нет оснований. Если мы решим ввести новые санкции, мы никогда не будем комментировать это публично, данная процедура - закрытая. В ее рамках государства - члены сообщества должны достичь компромисса, и если будет единство стран - членов по новому санкционному режиму либо по фигурантам, которые будут включены в санкционный режим, тогда мы утвердим это решение и объявим о нем", - заявил Стано.

В четверг США ввели новый пакет санкций против России, в частности против российского госдолга. ЕС в официальном заявлении поддержал эти санкции, однако не обещал следовать этим же курсом. В ответ на запрос ТАСС во внешнеполитической службе ЕС отказались комментировать возможность введения новых санкций против РФ, подчеркнув, что Брюссель принципиально не комментирует рестриктивные меры до их утверждения.

В то же время ряд опрошенных агентством дипломатических источников и экспертов отметили, что в нынешних условиях, ЕС не будет вводить никаких экономических мер против России, если не произойдет "нечто из ряда вон выходящее". Один из европейских дипломатов сообщил, что отдельные страны Евросоюза намерены предложить внести еще несколько граждан России в черный список ЕС в рамках существующего санкционного механизма ЕС за кибератаки.

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