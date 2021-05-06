Франция и Британия готовы защищать свою рыбу с помощью военных кораблей

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж настаивает на том, чтобы Лондон пересмотрел систему ограничений на ведение Францией рыбной ловли в районе острова Джерси. Об этом французский министр по делам моря Анник Жирарден заявила в четверг агентству Франс Пресс.

"Я призываю британские власти пересмотреть свое решение", - сказала министр.

В среду британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна направляет два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. Инцидент вызван ограничениями по вылову рыбы у Джерси для французских рыболовецких судов.