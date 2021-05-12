Необходимо как можно скорее созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" - Лавров

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встречу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел необходимо созвать максимально быстро. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



"Мы сегодня, по-моему, пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем генеральному секретарю как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать, - сказал он. - Говорили мы о том, что встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел"



Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами, установившими дипломатические отношения с Израилем, а также Саудовской Аравией как автором Арабской мирной инициативы. "Но на данном этапе, наверное, наиболее срочным вопросом является созыв "квартета". Это сделать проще, чем собирать более широкие конфигурации", - указал Лавров.



