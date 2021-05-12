Необходимо как можно скорее созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" - Лавров
21:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы сегодня, по-моему, пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем генеральному секретарю как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать, - сказал он. - Говорили мы о том, что встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел"
Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами, установившими дипломатические отношения с Израилем, а также Саудовской Аравией как автором Арабской мирной инициативы. "Но на данном этапе, наверное, наиболее срочным вопросом является созыв "квартета". Это сделать проще, чем собирать более широкие конфигурации", - указал Лавров.
НОВОСТИ
- 22:35 12.05.2021
- В ближайшие недели Байден представит кандидатуру на пост посла США в Израиле
- 22:20 12.05.2021
- В борьбе с изменением климата РФ должна играть важную роль - Генсек ООН
- 22:10 12.05.2021
- Ирану выгоден конфликт между Израилем и палестинскими радикалами - аналитик
- 21:55 12.05.2021
- Сбербанк окажет благотворительную помощь пострадавшим и семьям погибших в Татарстане
- 21:10 12.05.2021
- В Москве ураган повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
- 20:40 12.05.2021
- При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ
- 20:20 12.05.2021
- В Арктическом совете США настроены на сотрудничество с РФ
- 20:10 12.05.2021
- Израиль уведомил страны-посредники об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС
- 19:54 12.05.2021
- Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ
- 19:30 12.05.2021
- Высотка в центре Газы, где располагались многие СМИ, разрушена ракетным ударом Израиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать