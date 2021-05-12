0
0
135
НОВОСТИ

Необходимо как можно скорее созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" - Лавров

21:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встречу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел необходимо созвать максимально быстро. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы сегодня, по-моему, пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем генеральному секретарю как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать, - сказал он. - Говорили мы о том, что встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел"

Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами, установившими дипломатические отношения с Израилем, а также Саудовской Аравией как автором Арабской мирной инициативы. "Но на данном этапе, наверное, наиболее срочным вопросом является созыв "квартета". Это сделать проще, чем собирать более широкие конфигурации", - указал Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 12.05.2021
В ближайшие недели Байден представит кандидатуру на пост посла США в Израиле
0
27
22:20 12.05.2021
В борьбе с изменением климата РФ должна играть важную роль - Генсек ООН
0
59
22:10 12.05.2021
Ирану выгоден конфликт между Израилем и палестинскими радикалами - аналитик
0
80
21:55 12.05.2021
Сбербанк окажет благотворительную помощь пострадавшим и семьям погибших в Татарстане
0
92
21:10 12.05.2021
В Москве ураган повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
0
149
20:40 12.05.2021
При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ
0
177
20:20 12.05.2021
В Арктическом совете США настроены на сотрудничество с РФ
0
185
20:10 12.05.2021
Израиль уведомил страны-посредники об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС
0
222
19:54 12.05.2021
Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ
0
220
19:30 12.05.2021
Высотка в центре Газы, где располагались многие СМИ, разрушена ракетным ударом Израиля
0
258

Возврат к списку