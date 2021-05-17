Академик Румянцев: Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей
14:40 17.05.2021
|Фото Ольги Макаровой
Кроме того, необходимо повысить расходы бюджета на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования, как считает академик Румянцев, без этого достижения отечественной медицины могут оказаться под угрозой.
Напомним, Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука» заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает, что связано в том числе и со снижением качества школьного образования. «Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями – тоже большая забота должна быть университетов и РАН», – отметил академик.
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