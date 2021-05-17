Академик Румянцев: Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей

14:40

Фото Ольги Макаровой

Качество образования в медицинских вузах снизилось, заявил главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Ранее эту проблему поднял президент Российской академии наук Александр Сергеев, который заявил, что в России необходимо обратить внимание на престиж и статус педагогов в системе высшего образования и постараться повышать их. «Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах, – считает Александр Румянцев. – Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются».

Кроме того, необходимо повысить расходы бюджета на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования, как считает академик Румянцев, без этого достижения отечественной медицины могут оказаться под угрозой.

Напомним, Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука» заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает, что связано в том числе и со снижением качества школьного образования. «Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями – тоже большая забота должна быть университетов и РАН», – отметил академик.