0
0
79
НОВОСТИ

Академик Румянцев: Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей

14:40 17.05.2021

544.jpg
Фото Ольги Макаровой
Качество образования в медицинских вузах снизилось, заявил главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Ранее эту проблему поднял президент Российской академии наук Александр Сергеев, который заявил, что в России необходимо обратить внимание на престиж и статус педагогов в системе высшего образования и постараться повышать их. «Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах, – считает Александр Румянцев. – Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются».

Кроме того, необходимо повысить расходы бюджета на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования, как считает академик Румянцев, без этого достижения отечественной медицины могут оказаться под угрозой.

Напомним, Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука» заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает, что связано в том числе и со снижением качества школьного образования. «Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями – тоже большая забота должна быть университетов и РАН», – отметил академик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 17.05.2021
Песков считает экзальтированными высказывания Чубайса о советской власти
0
11
15:00 17.05.2021
Израильские корабль и БПЛА поразили субмарину ХАМАС в секторе Газа
0
45
15:00 17.05.2021
Экс-гендиректор центра им. Хруничева Селиверстов осужден на 5 лет колонии за растрату
0
42
14:32 17.05.2021
Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь
0
97
14:12 17.05.2021
В Москве побит температурный рекорд 1958 года
0
138
14:00 17.05.2021
Кабмин будет формировать перечень медицинских противопоказаний для владения оружием
0
147
13:32 17.05.2021
В США офицера отстранили за критику марксизма в армии
0
162
13:20 17.05.2021
Власти в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Хармсом - СМИ
0
167
13:05 17.05.2021
Кандидаты на владение оружием будут проходить медкомиссию в госучреждениях - Хинштейн
0
201
13:00 17.05.2021
Киев принимает антироссийские решения под воздействием твердой руки ряда стран - Песков
0
246

Возврат к списку