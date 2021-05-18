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Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США в марте 2021 года на $1,78 млрд

07:45 18.05.2021 Источник: Интерфакс

Россия сократила вложения в US Treasuries в марте 2021 года на $1,78 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец марта России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $3,976 млрд против $5,756 млрд месяцем ранее. Вложения РФ в долгосрочные бумаги выросли на $782 млн, до $1,088 млрд, в краткосрочные - снизились на $2,562 млрд, до $2,888 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

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