Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

"Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", - сказал он во вторник на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.

Патриарх выразил уверенность, что задача сбережения народа не соответствует услугам, оказываемым иностранцам российскими суррогатными матерями. "Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны", - подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ также обратил внимание, что внесение в Конституцию РФ определения брака как союза мужчины и женщины утверждает незыблемость этого общественного института. "Считаю эту поправку одной из важнейших, до сего дня в своде законов нашей страны отсутствовало даже определение семьи. В нынешнем виде конституция содержит мощный потенциал для реформы все корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения, попытки усовершенствования", - отметил патриарх.

По его словам, в вопросах изменения норм семейного законодательства необходим общественный концепт, опирающийся на мнение семей с детьми.